شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ملوي يتقدم ببيان عاجل للبرلمان لإيقاف تامر أمين بسبب بعد تطاوله على الصعايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم رياض عبدالستار عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بهدف محاسبة الإعلامي تامر أمين على إساءته لسيدات وفتيات الصعيد.

وطالب البيان بتمكينه من إلقاء البيان العاجل إلى وزير الاعلام بشأن ما صدر من الاعلامى تامر أمين في برنامجه آخر النهار الذي يذاع على قناة النهار الفضائية لتطاوله وانتهاك كرامة رجال وسيدات صعيد مصر العظماء.

وقال البيان: «أطالب وزير الاعلام بايقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل».