شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس جامعة حلوان الأهلية بـ 100 مليون دفعة أولى للإنشاءات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة حلوان اليوم السبت فعالية كبرى لوضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية والتى تقع داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحسب ما أعلنت جامعة حلوان.

وتقام جامعة حلوان الأهلية على مساحة 65 فدانا وتقع داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان، كما تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى للبدء فى الإنشاءات.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قد ترأس الاجتماع التنفيذى لإنشاء جامعة حلوان الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، وكان ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتورة منى نصر رئيس قسم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الحساب العلمي والدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنه تم البدء في عملية الإنشاء علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، مؤكدا علي امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة و متنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.

كما كشف الدكتور ماجد نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذى يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.