شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في أوتاوا يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ«العموم الكندي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا،، عبر الفيديو كونفرانس، مع النائب «سفين سبنجمان» رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وذلك في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية في كافة المجالات، وشرح الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة.

وقال السفير أبوزيد في تصريحات عقب اللقاء، «أنه يحرص بشكل دائم على التواصل مع أعضاء البرلمان الكندي بمجلسيه، العموم والشيوخ، لشرح التطورات التي تشهدها مصر في كافة القطاعات وبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الكندية بما يعود بالمصلحة المشتركة على البلديّن والشعبيّن الصديقين.

وأضاف أن هذا اللقاء يتسم بأهمية خاصة لسببين، الأول هو رئاسة النائب «سبنجمان» للجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم، وهي اللجنة المعنية بمتابعة علاقات كندا الخارجية ولها تأثير كبير على موقف الحكومة الكندية تجاه القضايا الدولية، والسبب الثاني هو عضوية النائب في مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بل وانتخابه مؤخراً رئيساً تنفيذياً للمجموعة. وهو أمر يعكس العلاقة الخاصة التي تربط النائب مع مصر.

هذا، واستعرض السفير أبوزيد خلال اللقاء مسار العلاقات بين البلديّن خلال السنوات القليلة الماضية، والذين شهدا زخماً تكلل باللقاء الهام الذي جمع رئيس الوزراء الكندي مع السيد رئيس الجمهورية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي بأديس أبابا، وعقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية في أكتوبر الماضي، وتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكندية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والتي أصبحت بمقتضاها مصر الشريك التجاري الأول لكندا في إفريقيا.

كما حرص السفير المصري على الإجابة عن استفسارات رئيس اللجنة بشأن تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وتطورات مفاوضات سد النهضة وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آفاق التعاون التنموي والفني بين مصر وكندا على الساحة الإفريقية.

واشار السفير أحمد أبوزيد إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون على المستوى البرلماني بين البلديّن.