شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال التخلص من مخلفات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع درجة الاستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية وتحت إشراف رئيس مدينة قلين ونوابه بالمدينة وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة تسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه بها وذلك استعداد لمواجهة سقوط الأمطار المرتقبة هذه الأيام مع استعداد سيارات شفط وسحب المياه بالحملة الميكانيكية لسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار المرتقبة أول بأول مشددا بسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، وذلك بالمتابعة المستمرة مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار واستمرار عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة فيما تواجدت الأجهزة المعنية بالشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار، ومتابعة محطة الصرف الصحي بدائرة المدينة والقرى ومتابعة استكمال أعمال مسح المخلفات ورفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة أول بأول.