شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، أن المحافظة سجلت محافظة 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف وكيل وزارة الصحة ، في بيان، أن اجمالى عدد حالات الإصابة يبلغ 308 حالات ، بينما يبلغ عدد حالات الوفيات 103 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.
أشار وكيل الوزارة إلي أن أجمالي عدد حالات الشفاء يبلغ 1700 حالة ..مؤكدًا علي حجز 6 حالات للعلاج بالمستشفيات و70 حالة تحت العزل المنزلي .
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