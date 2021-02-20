أخبار مصر

شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، أن المحافظة سجلت محافظة 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، في بيان، أن اجمالى عدد حالات الإصابة يبلغ 308 حالات ، بينما يبلغ عدد حالات الوفيات 103 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار وكيل الوزارة إلي أن أجمالي عدد حالات الشفاء يبلغ 1700 حالة ..مؤكدًا علي حجز 6 حالات للعلاج بالمستشفيات و70 حالة تحت العزل المنزلي .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا