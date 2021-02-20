شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة العريش بسبب انقطاع الكهرباء عن محطة مياه التلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت عملية ضخ مياه الشرب عن مدينة العريش بشمال سيناء، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربي عن محطة رفع المياه بمنطقة التلول في مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وأكدت مصادر في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أن ضخ المياه من عنبر رفع المياه بالخط الرئيسي «خط الـ1000» توقف عن مدينة العريش من محطة رافع التلول والتي يتم تغذيتها من المحطة الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، نتيجة انقطاع التيار الكهربي عن المحطة.

أضافت المصادر، أن عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش سيكون بعد عودة التيار الكهربي لمحطة مياه التلول، حيث يتم التنسيق مع شركة كهرباء القناة لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، وأن الشركة ستوافي المواطنين بتمام إعادة التشغيل مرة أخرى.

أشارت المصادر إلى تجهيز سيارات نقل المياه «فنطاس» للتوزيع على المواطنين في مدينة العريش بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، فيما سوف يتم زيادة ضخ المياه في اتجاه مدينة العريش فور الانتهاء من عملية الإصلاح وعودة الضخ.

وتشهد محافظة شمال سيناء ظروفًا جوية صعبة وطقسًا سيئًا وأمطارًا غزيرة متقطعة وموجة من البرودة الشديدة والرياح، والتي أصرت علي كافة مناحي الحياة في مختلف مدن المحافظة.