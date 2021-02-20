شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فتح معبر رفح البري.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السلطات المصرية، غدًا الأحد، بإعادة فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة وإدخال المساعدات المتنوعة، بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني عن وصول كشف التنسيقات المصرية، للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدًا الأحد.

وقالت الهيئة في بيان، أن الأسماء الواردة في الكشف عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم السبت في المركزين الصحيين بغزة وخان يونس فقط، وهما عيادة الشاطئ في محافظة غزة ومركز بندر خانيونس ومركز شهداء خان يونس في محافظة خان يونس.

أضافت الهيئة أنه على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح غدًا الأحد في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.