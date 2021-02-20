شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحكي كواليس الفقر وسكن عائلته في بولاق (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان صلاح عبد الله انه مر بالعديد من التحديات والمراحل الصعبة فى حياته ، وان من اصعب اللحظات عندما شاركت فى مسلسل سنبل بعد المليون والحمل لله نجح بشدة ولكن الظروف المادية كانت صعبة والاجر كان ضعيف ولكنى تزوجت

وأضاف عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على الحياة عندما حملت زوجتى بدنيا ابنتى الكبرى ، كانت الامور المادية صعبة وقمت بالمشاركة فى بعض الاعمال حتى لو اننى لم اكن بالرضا عنها ، وزوجتى باعت شبكتها حتىى استطيع اجيب التليفزن الفورى عشان استقبل اوردرات السينما ، وابنتى الكبرى وش السعد

وتابع صلاح عبد الله اننى عشت ببولاق وهم اولاد البلد الجدعان واخى الكبير عند وفاته اصر على الذهاب الى بيت العيلة ببولاق والجيران هناك وقفوا مع اخى وقفة ولاد البلد ، وان اوردارات الشغل فى بداية حياتى كانت تاتى عند عم ابراهيم النجار فى بولاق وكانت فرحتى كبيرة عندما اسمع صوت عم ابراهيم لان فى شغل تمثيل جاء لى.