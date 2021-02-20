شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات كليات كفر الشيخ 27 فبراير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتورعبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ عمداء الكليات بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 م لتبدا ٢٧ فبراير الحالي وأيضا بدء الدراسة في الكليات التي ليس بها أعمال امتحانات ومتابعة التجهيزات المطلوبة، وتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لخطة الجامعة لضمان سلامة جميع المشاركين.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة على تخريج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.

وقال رئيس الجامعة أن تأجيل موعد الامتحانات يأتي وفقاً لقرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول أسبوعاً، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات في كلياتهم وتوفير سبل الراحة للطلاب، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة.