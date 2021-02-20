شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منفذ لبيع اللحوم تابع للزراعة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح أحمد شعبان نائب محافظ اسوان، منفذ بيع اللحوم الثاني التابع لمديرية الزراعة باسوان بامتداد شارع شرق البندر بمدينة أسوان .

شهد افتتاح المنفذ العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة اسوان والعميد ياسر حسنون مدير ميناء السد العالي والمهندس حازم عبدالمنعم مدير عام مديرية الزراعة بأسوان والدكتور احمد صالح مدير مديرية الطب البيطري بأسوان .

وقال مدير الزراعة، يأتي افتتاح المنفذ الجديد للحد من ارتفاع أسعار اللحوم والتيسير على المواطنين وتوفير اللحوم باسعار مناسبة وبجودة عالية.