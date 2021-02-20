شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات طلاب المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ برءاسة الدكتور طارق عماره، عميد المعهد جدول الامتحانات للفصل الدراسي الأول لدور يناير ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،
وقرر عدة تعليمات بشأن حضور الامتحان ، منها الحضور قبل بدء الامتحان بساعة أو بوقت كافي وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية ثم الدخول لأداء الامتحانات. مع مراعاة ما يلى
????- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنها :
????- ارتداء الكمامة.
????- ارتداء قفاز خاص/جوانتي.
????- اصطحاب مطهر خاص.
????- التباعد الجسدي وعدم الازدحام.
????- عدم المصافحة.
????- الدخول من بوابة التعقيم ( البوابة الرئيسية للمعهد).
????- إجراء اختبار قياس درجة الحرارة قبل الدخول للمعهد "يوجد كاشف الحرارة " مع موظفي المعهد بالبوابة الرئيسية للمعهد.
????- الدخول من البوابة الرئيسية.
????- التوجه مباشرة إلى مقر لجنة الامتحان بمجرد الدخول للمعهد.
????- الخروج مباشرة من المعهد (البوابة الخلفية) بمجرد الخروج من اللجنة.
????2- لا يسمح لأى طالب بالدخول بدون كارنيه المعهد.
????3- على جميع الطلاب الحضور قبل موعد بداية الامتحانات بوقت كافي وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل الدخول لأداء الامتحانات.
????4- إتباع تعليمات المعهد بخصوص المحافظة على صحة وسلامة الطلاب.
????5- التحلي بالانضباط والقيم وحسن الخلق داخل اللجان منعاً للتعرض للمسائلة القانونية.
والجدول الخاص بالامتحانات هو:
[image:2:center]
-
الوضع في مصر
-
اصابات
176,333
-
تعافي
136,490
-
وفيات
10,201