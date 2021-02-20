شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات طلاب المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ برءاسة الدكتور طارق عماره، عميد المعهد جدول الامتحانات للفصل الدراسي الأول لدور يناير ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،

وقرر عدة تعليمات بشأن حضور الامتحان ، منها الحضور قبل بدء الامتحان بساعة أو بوقت كافي وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية ثم الدخول لأداء الامتحانات. مع مراعاة ما يلى

????- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنها :

????- ارتداء الكمامة.

????- ارتداء قفاز خاص/جوانتي.

????- اصطحاب مطهر خاص.

????- التباعد الجسدي وعدم الازدحام.

????- عدم المصافحة.

????- الدخول من بوابة التعقيم ( البوابة الرئيسية للمعهد).

????- إجراء اختبار قياس درجة الحرارة قبل الدخول للمعهد "يوجد كاشف الحرارة " مع موظفي المعهد بالبوابة الرئيسية للمعهد.

????- الدخول من البوابة الرئيسية.

????- التوجه مباشرة إلى مقر لجنة الامتحان بمجرد الدخول للمعهد.

????- الخروج مباشرة من المعهد (البوابة الخلفية) بمجرد الخروج من اللجنة.

????2- لا يسمح لأى طالب بالدخول بدون كارنيه المعهد.

????3- على جميع الطلاب الحضور قبل موعد بداية الامتحانات بوقت كافي وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل الدخول لأداء الامتحانات.

????4- إتباع تعليمات المعهد بخصوص المحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

????5- التحلي بالانضباط والقيم وحسن الخلق داخل اللجان منعاً للتعرض للمسائلة القانونية.

والجدول الخاص بالامتحانات هو:

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