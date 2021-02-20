شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله تريند رقم 1 «تويتر» في مصر بعد لقائه مع الليثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت حلقة الفنان القدير صلاح عبدالله مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، التريند رقم 1 على مستوى مصر بموقع التواصل الاجتماعى تويتر اثناء إذاعة الحلقة.

ولاول مرة يلتقي الاعلامي عمرو الليثي وكاميرا برنامج واحد من الناس باسرة الفنان الكبير صلاح عبدالله بمنزله وظهور خاص لزوجته وبناته.

وكشف صلاح عبدالله عن التحديات التي واجهته وسبب منع بناته من التمثيل ويحكي عن ايام الفقر والمرض، وحكايته مع كتابة الشعر.

وكواليس الحلقة شهدت بكاء صلاح عبدالله وانهياره عند الحديث عن وفاة والدته واخوه، كما توجه دنيا صلاح عبدالله اصعب سؤال لوالدها.

وتناولت الحلقة ولاول مرة كشف أسرار وكواليس خاصة من حياة النجم صلاح عبدالله وظهور خاص لافراد أسرته، ويتحدث عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته واحلامه ومشاريعه المستقبلية.

كما كشف عن التحديات التي واجهته في مسيرته الفنية، وسر بكائه أثناء زواج بناته ووفاة شقيقه، وأجمل قصائد الشعر التي كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من خوض تجربة التمثيل.

ولاول مرة تتحدث زوجته عن الحياة الخاصة بالنجم الكبير وعلاقته بافراد اسرته، كما تتحدث بناته عن أسرار وكواليس تذاع لاول مرة.

ويذكر ان الجزء الثاني من لقاء الفنان القدير صلاح عبدالله ببرنامج واحد من الناس سيذاع غدا السبت في العاشرة مساء بقناة الحياة