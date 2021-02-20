شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: لا تشغلني الألقاب.. وابنته تفاجئه بحضورها للبرنامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الاعلامي عمرو الليثي عن سعادته بلقاء الفنان صلاح عبدالله في منزله بعد سنوات طويلة من اخر لقاء بينهم، وشاركته الحوار دنيا صلاح عبدالله وهى البنت الكبرى للفنان صلاح عبدالله وهى زميلة إعلامية ولأول مرة ستقوم بمحاورة والدها .

وقال الفنان الكبير صلاح عبدالله إنه تفاجأ بمشاركة دنيا صلاح عبدالله الحوار مع الاعلامى الكبير عمرو الليثى.

وأضاف صلاح عبدالله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ان هناك اكثر من لقب محبب له منهم عم صلاح عبدالله والفنان القدير وانا ما عنديش تحفظ على الالقاب واول موقف حصل لى في فيلم «دم الغزال» مع وحيد حامد واصراره على كتابة الفنان القدير صلاح عبدالله على تتر الفيلم، وانا عمرى ما حسيت بالنجومية وانا ممثل ولا اشغل بالى بالالقاب .

و كشفت دينا ابنته عن لقب خاص وهو «صاصا» وهو لقب محبب داخل البيت، واكد صلاح ان هذا اللقب كان من اختراع ياسمين عبدالعزيز وغادة عادل قالتلى استاذ عم صلاح .

واضاف اننى اطمئن على الاعلامى الكبير مفيد فوزى وهو ابلغنى نفسى اطلع معاك ببرنامج «سطوح عم صلاح» .