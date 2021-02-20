شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز مهملة».. ورشة عمل عن تدوير واستغلال المخلفات البيئية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم جهاز شؤن البيئة بأسوان برئاسة الدكتور ممدوح السيد مدير عام الجهاز ورشة عمل بمقر جمعية تنمية المجتمع بالعطوانى بمدينة ادفو تحت عنوان كنوز مهملة (تدوير مخلفات البيئة ) حيث تم من خلال ورشة العمل مناقشة كيفية عمل مشاريع استثمارية من تدوير المخلفات وكيفية اعادة تدوير واستخدام الزيوت المستخدمة.

كما ناقشت الورشة إعادة استخدام وتدوير الورق والحد من استخدام البلاستيك واضراره، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية التنميه وعدد من شباب وفتيات قرية العطوانى والعديد من اهالي القرية.

حاضر بالورشة الدكتور احمد سالم استاذ الفيزياء بجامعة الأزهر بأسيوط والمهندس احمد مدنى بجهاز شؤون البيئة فرع القاهرة الكبرى والباحث البيئى احمد عبده بجهاز شؤون البيئة فرع أسوان .