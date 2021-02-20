شكرا لقرائتكم خبر عن أصداء «إهانة تامر أمين للصعايدة».. طلبات إحاطة ووقف عن العمل ومطالب اعتذار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت الكلمات التي قالها الإعلامي تامر أمين في برنامجه «آخر النهار»، عن الصعايدة مثل قبلة مدوية انفجرت في الوجه القبلي، وكان لها ردود فعل قوية بين أبناء الصعيد على السوشيال ميديا وفي البرلمان وفي مجلس الشيوخ.

وعلى مستوى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي قرر وقف تامر أمين واستدعائه الاحد، للتحقيق معه، كما اوقفته نقابه الاعلاميين واعتبرت كلامه خروج عن ميثاق الشرف الإعلامي، كما قامت القناة بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق الداخلي، وأخذ شهر من راتبه والتبرع به إلى إحدى الجمعيات الخيرية، ولم يتثني أن تامر قدم فيديوهين اعتز فيهم عما بدر منه من اهانة للصعايدة .

وجه تامر امين اهانة إلى الأهالي في مناطق الريف والصعيد حيث قال إن الصعايدة ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقداً الزيادة السكانية.

ذكر «أمين»، أن هناك «نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم»، وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة بما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً إلى أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه».

وتابع: «لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».

اعتذار تامر: جزمكم على راسي

قدم الإعلامي تامر أمين اعتذار لأهالي الصعيد من خلال 2 فيديو سجله من أجل الاعتذار، لأهالي الصعيد عن ما بدر منه من إهانة للصعيد، وفي بداية الفيديو قال اعتذار بشكل رسمي وصريح لاهالي الصعيد في كل مكان، وانا بعتذر لكل أهل الصعيد دون جدل؛ وقال إنه يعتذر وكانت نيته خير، و«لا أكبر ولا اقاوم»، وان الهدف من حديثه هو المصلحة العامة، وأنه أكثر ما يؤذيه هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد وأنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء.

وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا وقال: «لكل صعيدي وصعيدية جزاكم على راسي من فوق، وأنا ابن ريف مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا».

الأعلى للإعلام: وقف برنامج تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه

قام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج الإعلامي آخر النهار للإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية .

واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .

قناة النهار تقدم اعتذارها لجميع أهالي صعيد

أعلنت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج «آخر النهار» على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر .

‏وتؤكد الشبكة أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات .

‏‏وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن .وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة .

‏‏وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن ،وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث .

عاجل .

بيان اخر من قناة النهار: خصم شهر من راتب مقدم البرنامج ،وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية

أصدر مجلس إدارة قنوات النهار بياناً قبل قليل، أكد فيه مجدداً رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، وذلك في خطأ غير مقصود .

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكدها من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج ،وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة .

وقال المجلس في بيانه، أنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، والذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل .

وأكد المجلس في بيانه، أنه يكن كل التقدير والاحترام لصعيد مصر برجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح، حتى وإن كان الأمر عفوياً .

نقيب الإعلاميين تامر امين خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

اصدر نقيب الاعلاميين النائب الدكتور طارق سعده قراراً اليوم بإيقاف تامر امين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة اعلامية وإحالته للتحقيق، جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي، التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور

لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن ابناء الصعيد الشرفاء .

واكد نقيب الاعلامين احترام النقابة وجموع الاعلاميين لأهلنا جميعاً وبخاصة في صعيد مصر .

النائية نشوي رائف: بيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

‏ ‏قدمت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بأسيوط، بيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بشأن حديث الإعلامي تامر أمين عن سيدات الصعيد والتى أثارت غضب واسع بين أهالى الصعيد واعتبروه إهانة بالغة للسيدات‏.

وقالت «نشوى»، لـ«المصري اليوم»، أن تصريحات «أمين»، أثارت غضب كبير وحالة استياء بسبب حديثه عن أهل الصعيد والريف، مشيدة بقرار هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامجه إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل.

وأكدت النائبة أن المرأة الصعيدية لا تمس، فهى تختلف عن أي امرأة أخرى وتحكمها العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الريفى، موجهة حديثها لـ تامر أمين قائلة: المرأة الصعيدية هي من أنجبت هدى شعراوى وجمال عبدالناصر وجلال الدين السيوطي وحافظ إبراهيم، وهي من أنجبت الرموز وما ذكره الاعلامى هو مخالف مدونة السلوك الاعلامى، مطالبة باتخاذ إجراءات تقويمية من شأنها حفظ استقرار الوطن وعدم إثارة الفتنة.

مصطفي بكري: استدعاء وزير الإعلام لمعرفة مدى التزام القنوات الفضائية بميثاق الشرف الإعلامي

وتقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء أسامة هيكل، وزير الإعلام، لمعرفة مدى التزام القنوات الفضائية بميثاق الشرف الإعلامي والأخلاقي ومعرفة الإجراءات المتخذة حيال مخالفاتها.

وقال بكري، في طلبه، إن «بعض القنوات الفضائية دأبت على توجيه إهانات مباشرة إلى أبناء وسيدات محافظات الصعيد، وكان آخرها الإهانة الموجهة من الإعلامي تامر أمين، عبر قناة النهار التي تسببت في أزمة بين أبناء محافظات الجنوب».

وأضاف: «رغم من اعتذار الإعلامي تامر أمين، واعتذار قناة النهار، إلا أننا في حاجة إلى ضوابط محددة تمنع تكرار تلك الإهانات وتحدد الإجراءات المتخذة حيال المخالفات».

عبدالرحيم كمال:ابتعد عن المصداقية واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة والشو الإعلامي

قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن الإعلامى تامر أمين، خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الموضوعية المفترض تقديمها للمادة الإعلامية، واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة والشو الإعلامي على حساب أبناء الصعيد، متعمدًا إهانتهم.

وأضاف في بيان له، اليوم، الجمعة، أن «رموز مصر على مر التاريخ جاءوا من نبت أرض الصعيد الطيبة، وكانت لهم بصمات كبيرة في كافة المجالات».

وأضاف «كمال» إلى أن هذه التصريحات تتنافى تمامًا مع توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد والاهتمام بتحسين سبل المعيشة فيه، كما تتنافى مع المبادرات القومية التي أعلن عنها فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أو تطوير الريف المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلامى تحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر بأنهم غير مدركين لخطورة الزيادة السكانية، وأنهم «بيخلفوا عشان ولادهم يصرفوا عليهم»، وأنه واصل حديثه بألفاظ غير مسؤولة: «بأن الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعمالا».

وطالب «كمال» المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الإعلامي المسيء ومنعه من الظهور على الشاشة، إضافة إلى ضرورة صياغة ميثاق شرف يكفل المعاملة الإعلامية العادلة لكافة فئات المجتمع المصري.

مي مازن:سوف اتقدم لطلب احاطة

قالت النائبة السوهاجية مي مازن، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنها ستتقدم بطلب إحاطة وبيانات عاجلة لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، بشأن ما أثاره المذيع تامر أمين، أثناء حديثه حول أسباب الزيادة السكانية، والتي أرجعها إلى أن كثير من أهالى الصعيد والريف ينجبون حتى ينفق أبنائهم عليهم، مستنكرة عدم وجود رقابة على هؤلاء الإعلاميين الذين يسيئون في تصريحاتهم بين الحين والآخر للدولة المصرية كلها وليس لأبناء الصعيد فقط.

وكيل لجنة القوي العاملة: يجب الاعتذار للمرأة المصرية لما بدر منه من إساءة تجاهها

واستنكر أحمد مهنا، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، اليوم، تصريحات الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، واصفًا ما ذكره من تصريحاته المسيئة للمرأة المصرية بشكل خاص والمواطنين في الصعيد بشكل عام.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الإعلامي تامر أمين بالاعتذار للمرأة المصرية لما بدر منه من إساءة تجاهها، بعد أن تناسى الإعلامي الدور القومي الذي تبذله المرأة من تحملهم لمشقة الحياة ووقوفها بجانب الدولة ودعمها نحو كافة القرارات التي تم اتخذها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن إهانة المرأة المصرية بهذه الصورة أمر مرفوض بشكل تام.

وأكد مهنى أن «لأهل الصعيد طبيعة خاصة في العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، ومثل هذه التصريحات تسيء لهم، لذا يجب أن يكون هناك رد قاطع وتوضيح حول ما ذكره الإعلامي من تصريحات غير مسؤولة».

الكابتن احمد حسن :الصعايدة منبت العزة والشرف والتربية السليمة

حرص أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إلى الإعلامي تامر أمين، بعد تصريحاته الأخيرة عن الصعيد.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سنبقى دائمًا نفخر بأصولنا الصعيدية والريفية، لم لا وهم الأصل والأساس ومنبت العزة والشرف والتربية السليمة، أهل الواجب والأصول، ومنهم خرج العلماء والأساتذة والزعماء بفضل تربية آباء عظام وأمهات سيدات فاضلات».

وواصل: «سأظل دائمًا أفخر بكوني ابن الصعيد فكل التحية والتقدير لهم وأدام الله عزكم».

و شّن أعضاء مجلس الشيوخ في الاسكندرية، هجوما عنيفا ضد الاعلامى تامر أمين، بعد تصريحات الأخيرة والتى اعتبروها إهانة للمرأة الصعيدية والتي قال فيها، «الريف في الصعيد في ناس بتخلف علشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة والبنات يشحنها على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».

وقال محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أن اعتذار الاعلامى غير مقبول شكلاً وموضوعاً، لان اهانة أهالى الصعيد أو أي بقعة في مصر خط أحمر: متستطرداً: «مينفعش يهين وبعدين يعتذر».

وأضاف لـ«المصري اليوم»،:«جميعنا من أصول ريفيه ونقدر ونعلم عاداتنا وتقاليدنا ولا نقبل بالإهانة لنسائنا قبل رجالنا، هذا كلام غير مسؤول من إعلامي قصد الإهانة وبحث عن الترند».

وأشار إلى أنه متضامن جدا مع كل من طالب من النواب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين.

وقال سامح صلاح الشيمي عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أن اهانة تامر أمين نال من المراة المصرية ككل وليست الصعيدية فقط ،مشيرا إلى أن «أمين» يجهل تاريخ صعيد مصر وعاداته وتقاليده الراسخة منذ آلاف السنين، متساءلاً: كيف يتجرأ الإعلامي على عائلات الصعيد ونسائهم على الهواء فهذة جرأة غير محسوبة تماما، بل وأنه تعمد الإهانة لهم وتغافل تماما دور المرأة القومي تجاه الدولة ودعمها الكامل لكافة قرارات الدولة ومشاركتها في جميع الأحداث والفعاليات في الفترة الأخيرة.

وطالب النائب بفرض عقوبة شديدة تتناسب مع حجم إهانته لصعيد مصر وعائلته ومعاقبته أمام القضاء، مشيرا إلى أن مثل هذة التصريحات تثير الفتنة وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي في موضوعيته.

ودعا «الشيمى» أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام بالواقعة.

و فتح المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب السابق النار على الإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته «غير المقبولة» في حق الصعايدة والفلاحين في سياق حديثه عن أزمة تحديد النسل.

وقال مرتضى منصور في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «تامر أمين دائما ما يقع في سقطات إعلامية لكن هذه المرة الخطأ غير مقبول واعتذاره أيضا غير مقبول».

وتابع مرتضى: «عايز بس أعرف تامر أمين حاجة مهمة جدا.. الصعايدة والفلاحين رجالة قوي عشان كدا أنصح تامر بالتركيز مع الراقصات كما هو معتاد».