شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستريح الغربية.. جمع من ضحاياه 400 مليون جنيه وهرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الغربية من ضبط طبيب لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها نظير اعطاءهم ارباح تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

تلقى مدير امن الغربية اخطارا بشأن مقطع فيديو تحت عنوان (جمع 400 مليون جنيهاً وخلع ... ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة ..

وبالفحص تبين قيام طبيب- مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية «له معلومات جنائية»، بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى (4) سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها في المركز المشار إليه نظير أرباح.

عقب تقنين الإجراءات تمكن امن الغربية من تحديد مكان اختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية