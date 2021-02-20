شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صالح سلطان يستنكر تصريحات تامر أمين.. ويطالب بمحاسبة رادعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح تصريحات الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» والتي تسئ لأبناء الصعيد والتي نصت ان الناس هناك يقومون بالخلفة «علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم.. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة علشان يشتغلوا خدامات».

واكد المهندس صالح سلطان أن هذه التصريحات لن تمر مرور الكرام، مطالبا بضرورة إحالة هذه الواقعة للتحقيق ومحاسبة تامر أمين على هذه التصريحات الخاطئة والمهينة في حق أبناء الصعيد والريف، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا يجب أن تصدر من أي شخص وبالأخص إن كان إعلاميا، يجب أن يتناول موضوعاته بمهنية وموضوعية دون تجريح أو تطاول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن لأهل الصعيد طبيعة خاصة في العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، ومثل هذه التصريحات تسيء لهم، لذا يجب أن يكون هناك رد قاطع وتوضيح من وزير الإعلام حول ما ذكره الإعلامي من تصريحات غير مسؤولة.

وأشاد سلطان بقرار المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، بوقف برنامج تامر أمين وإحالته للتحقيق على ما بدر منه، مشيرا الي ضرورة ألا تقتصر العقوبة على الايقاف لمدة مؤقتة فقط بل لابد من اتخاذ عقاب رادع يتناسب مع حجم إهانته لأهالي الصعيد والريف.