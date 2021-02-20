شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة غدا لمناقشة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "مهرجان العلوم 2021 بالقاهرة"، وإعلان عام 2021 هي عام العلوم بهدف تعليم الطلاب والدارسين بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية وتطوير القدرات العلمية وذلك غدا الأحد بالمركز الثقافى الروسى.

ويضم المهرجان معرض لصور من صناعات وتقنيات روساتوم للطاقة النووية من أكاديمك لومونوسوف إلى الوقود النووي، كما سيناقش المهرجان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و عرض دراسة علمية عن كيفية الدراسة فى روسيا.

ويشارك في المهرجان مدير المركز الثقافي الروسي اليكسي تيفنين والرئيس التنفيذي لروساتوم الشرق الاوسط وافريقيا اليكسندر فورونكوف وخبير من معهد موسكو للفيزياء الهندسية ايجور زابيدا.