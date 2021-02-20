شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تقدم عدة إرشادات للقيادة أثناء هطول الأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، مجموعة من الوصايا أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بهطول الأمطار الأيام المقبلة تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين..

ومن تلك الوصايا..

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق

وكان قد أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والأحوال الجوية بهيئة الأرصاد استقرار الأحوال الجوية، إنه اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، ومن المتوقع سقوط الأمطار الاثنين القادم.

وأضاف شاهين خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية خلال تلك الفترة خاصة في فترات الليل، مضيفا أنه من المتوقع سقوط الأمطار الاثنين القادم، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية.

وتابع أن هناك فرصا لسقوط الأمطار يوم الاثنين القادم على أغلب أنحاء الجمهورية، مضيفا أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.