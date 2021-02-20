​لائحة الشيوخ والعدالة الضريبية.. أبرز 7 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، إطلاق رئيس المجلس عددًا من التصريحات والرسائل المهمة.

وجاءت تلك التصريحات كالتالي:

1- "العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجازًا يفخر به كل مصري".

2- "الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة".

3- "الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة في العاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد".

4- "إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019".

5- "مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ".

6- "العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية.. والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة".

7- "تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة في حب الوطن".