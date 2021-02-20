شكرا لقرائتكم خبر عن «متخافيش إحنا معاكي».. ندوة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، غدا السبت، ندوة بعنوان «متخافيش.. احنا معاكى»، بنادى جزيرة الورد بالمنصورة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسه بهيه، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة أمينة إبراهيم شلبي مقرر فرع المجلس بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة أمينة شلبى أن تلك الندوة تأتى من ضمن الأنشطة التي سيقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة من ضمن الأنشطة المدعمة للمبادرات الرئاسية لرئيس الجمهورية والخاصة بمبادرة حياة كريمة ومبادرة ١٠٠ مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية حيث يتم التجهيز لمبادرة مواجهة العنف ضد المرأة بشتى أنواعه تحت شعار «إنتي قوية» بالتنسيق مع وحدة المرأة الآمنة بكلية طب المنصورة، والتجهيز لمبادرة «إحنا معاكي عيشيها بصحة» للتوعية بأخطار التدخين ومواد الإدمان وسوء استخدام الأدوية بالتعاون وحدة مكافحة الإدمان والتعاطى بمحافظة الدقهلية ولجنة مواجهة الإدمان بجامعة المنصورة بالإضافة إلى التجهيز لمؤتمر بعنوان «صانعات رواد متحدي الإعاقة» وهو مؤتمر مجتمعي يهدف لمناقشة مشكلات أمهات ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة ومحاولة التوصل لحلول وأليات لتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة لهم بمساعدة المسؤولين في كافة الهيئات والقطاعات المجتمعية التي تخدم تلك الفئة المهمة من قطاع المجتمع.