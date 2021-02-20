شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإنسان مسير أم مخير؟.. الدكتور حسام موافي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن العلماء احتاروا في قضية هل الإنسان مسير أم مخير.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن الإنسان مسير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم وهذا اجتهاد شخصي منه.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الإنسان مسير في الموت وفي عدد ضربات القلب، موضحا أن الإنسان مخير في فعل الفساد فالإنسان يمتلك عقلًا لتمييز كل الأمور.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى أنه يجب إعمال العقل كما ذكر في القرآن الكريم مع عدم التواكل.