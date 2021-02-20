شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأقصر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين، وذلك اعتراضًا منه على ما جاء لسانه في برنامجه المذاع على إحدى القنوات الفضائية، والتي قال فيها «نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم».

وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً على أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يدهم في حجر أبوه» لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات». واضاف العماري في تصريحات صحفية له- اليوم الجمعة- أن المرأة المصرية عامةً، والصعيدية على وجه الخصوص كان لها حظ وافر للغاية من التقدير والاحترام، وحققت الكثير من النجاحات كما أن لبعضهن قصص كفاح وتضحيات تكتب بماءً من ذهب، وأن المرأة الصعيدية تستحق أن يطلق عليها لقب «مصنع الرجال» فهى التي تُربي وتُعلم، وتصحح الخطأ، وتُقوم.

وأوضح أن تصريحات الإعلامي تامر أمين كانت في غير محلها، وأنها بمثابة إهانة لرجال الصعيد قبل نسائهن، وأنه سعى من خلال تلك التصريحات إلى استفزاز مشاعر أبناء الجنوب، حتى يجعل من نفسه «تريند» ويسلط الضوء على نفسه، بعدما آفل نجمه، إلا أن السحر أنقلب على الساحر وتحولت تصريحاته إلى أداة أنهت علاقته مع متابعيه من سكان جنوب مصر.

وأشار إلى، تصريحات «أمين» حملت الكثير من التنمر ضد سيدات الصعيد، وكذلك للسيدات العاملات في مجال «الخدمة» أو تنظيف المنازل، ليغض بصره عن كون أن تلك المهنة تجلب الرزق الحلال للسيدات العاملات بها، واغنتهم عن المضي في طريق خاطئ.

ولفت إلى أن صعيد مصر قدم العديد من النماذج التي يحتذى بها في العديد من المجالات، كان من بينهن سيدتان حظيتا بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرًا لكفاحهن وتضحيتهن هما الحاجة صيصة ومروة العبد. وأكد على أن بلاغه للنائب العام يعد مجرد بداية الرد على تلك التصريحات، وان اعتذار «أمين» مرفوض بشكل نهائي.

وكانت هيئة مكتب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، قررت وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الاحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.