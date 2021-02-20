شكرا لقرائتكم خبر عن «عشتم دومًا أحرارًا».. «أقصرية» بـ«النواب» توجه رسالة لنساء الصعيد بعد تصريح تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، عن شجبها واستنكارها تصريحات الإعلامي تامر أمين، المسيئة للصعيد.

وقالت السلايمي: «باسمي وباسم كل أم صعيدية وابنة وأخت، يامن أرضعتمونا نخوة الرجال، وأطعمتونا حر الكلام، وعلمتمونا احترام الكبار حقكم من المدعو تامر أمين لن يضيع ابدًا، مشيرة إلى المكانة الكبيرة التي تحظاها المرأة الصعيدية مستشهدة بسيدات بارزة خرجن من الصعيد وحفرن اسمهن بماء الذهب في التاريخ المصري»، مضيفة: «ياحفيدات حتشبسوت، وهدى شعراوي، إن ثرثرة هذا المدعو وتنمره بكم، حق فوق رأسي».

وأشارت السلايمي إلى أن نائبات ونائبو الصعيد لن يهدأوا ولن يصمتوا حتى يتم رد اعتبار، مؤكدة أن تنديدات المواطنين بصعيد مصر بتصريحات أمين، ستصل لكل المسؤولين حتى يصبح _على حد وصفها_عبرة لمن لايعتبر، ويضع كل مولث وزائف سيدات الصعيد فوق رأسه كالتاج المكلل بالألماس.

وتابعت: «عشتم دومًا نساء أحرارًا، رأسكن مرفوعة للعلا، نحن بكن نعيش، وعلى سيرتكن، وبتضحياتكن لنا، نحيا».