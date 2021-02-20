شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: برنامج النبي كان متوازنًا ويراعي حاجة الروح والجسد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من يتقاعس في حالة الإنجاز التي تعيشها الدولة ومواقع العمل، فإنه دخل في دائرة المحظور، والدائرة التي لا يحبها الشرع الشريف.

وتابع علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشرع الشريف يريد الإنسان أن يكون فاعلًا.

وأوضح أن «نموذج النبي صل الله عليه وسلم في تفصيلات حياته اليومية يجب أن يدرس دراسة متأنية، حيث إن النبي كان له برنامجه اليومي والمرتب الدقيق للغاية ودرسه الباحثون».

ولفت الدكتور مفتي الديار المصرية إلى أن برنامج النبي كان متوازنًا ويراعي حاجة الروح كما كان يراعي الجسد ويجب أن نقتدي به.