شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: التربية الحصن الحصين.. والرقابة الذاتية المقوم الأساسي لتطبيق القانون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن رقابة الضمير تكون الباعث لبعض الناس لإتقان عملهم، دون أن يكون هناك من يتواجد معهم، ويدفعهم للعمل.

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التربية هي الحصن الحصين للبواعث المختلفة من الامتناع أو الاتيان بالفعل.

وأكد مفتي الديار المصرية أن بعض الدول تطبق القوانين بعشق، موضحة أنه من أجل أن يكون هذا سائدًا في مجتمعنا علينا تطبيق الرقابة الذاتية على الإنسان، والمقوم الأساسي لتطبيقها الأخلاق والإيمان.

وأردف: «أن يكون المصطلح في دائرة الحرام، ثم يتم قلبه لدائرة المشروع بمبررات معينة، فإن هذا قلب الموازين، وهو أمر يستحق منا أن نكافح ونقف مع قول الله تعالى؛ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها».