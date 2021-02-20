شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية «واجب شرعي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الوقوف مع الدولة الوطنية، والقيادة السياسية والجيش والشرطة والقضاء وكافة المؤسسات واجب شرعي.

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء تعد بيت خبرة في المجال الإفتائي، وتقوم على فكرة المؤسسية ولا تبنى على وجود شخص محدد، إنما تسير في هدوء وثبات.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن دار الإفتاء تسير في قضايا تنظيم النسل والإجهاض، وكيفية تحقيق الطلاق للحفاظ على الأسرة بمنهجية سارية وواحدة، مردفًا: «بنينا على من مضى في المنهجية والبناء وتوسعنا لأننا نعمل في إطار المؤسسية».

وأوضح علام أن المؤسسة عندما تبنى على منهج فإنها تنجز ولا تهمل في الواجبات الوطنية والدينية الواقعة على عاتقها.