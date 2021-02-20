شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتح النار على تامر أمين.. ويوجه له رسالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب السابق النار على الإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته «غير المقبولة» في حق الصعايدة والفلاحين في سياق حديثه عن أزمة تحديد النسل.

وقال مرتضى منصور في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «تامر أمين دائما ما يقع في سقطات إعلامية لكن هذه المرة الخطأ غير مقبول واعتذاره أيضا غير مقبول».

وتابع مرتضى: «عايز بس أعرف تامر أمين حاجة مهمة جدا.. الصعايدة والفلاحين رجالة قوي عشان كدا أنصح تامر بالتركيز مع الراقصات كما هو معتاد».