شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف تفاصيل «حركة الجبهة الباردة».. وتحذر من موجة جديدة (الموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت هيئة الأرصاد، السبت، عن تفاصيل حركة الجبهة الباردة التي أثرت على البلاد خلال الثلاث أيام الماضية وأدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت أن محطة أرصاد القاهرة سجلت 12 درجة مئوية، الأربعاء الماضي،وتعتبر هذه أقل درجة حرارة عظمي سجلت خلال فصل الشتاء حتى الآن.

وأضافت أن نشاط الرياح المصاحب للجهة الهوائيه ادى إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستستمر خلال الفترة القادمة حول معدلاتها دون ارتفاع يذكر حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وكشفت الأرصاد عن «حالة من عدم الاستقرار» منتصف الاسبوع المقبل يكون تأثيرها على شمال وشرق البلاد على وجه الخصوص.

وضافت أنه سيتم التنويه عنها تفصيليا حيال التأكد من ثبوت النماذج العددية.

«الأرصاد» تكشف تفاصيل «حركة الجبهة الباردة»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل «حركة الجبهة الباردة»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل «حركة الجبهة الباردة»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل «حركة الجبهة الباردة»