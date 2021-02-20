شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: تأثرت جدا بشخصية صلاح وردة في «فيلم الفرح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان صلاح عبدالله أن فيلم «الفرح» ودوره وشخصية «صلاح وردة» بالفيلم صعبة جدا وان هذه الشخصية «وجعتنى جدا» وسببت لى الم شديد لدرجة انى قلت يارب صلاح عبدالله لا يكون صلاح وردة وانا اشاهد عدد كبير من الفنانيين والشهرة معاهم في فترة من عمرهم وفي أوقات أخرى تذهب الشهرة ويعانى من الضائقة المالية.

وأضاف صلاح عبدالله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أنه يتألم بشدة من غياب بعض الزملاء عن المشاركة في الافلام وطوال 40 سنة أقوم بالتمثيل دائما اجد زملاء يعانون من قلة العمل، ولكنى دائما اطالب الجميع بالسعي وربنا هو الرزاق .

وأشار صلاح عبدالله انني عندما اقوم باداء شخصية قوية مثل مسلسل ذئاب الجبل اجد نفسى اقعد فترة بدون شغل، وعادل امام يقول لى مصطلح «قوة الربط» واهمية التواصل دائما على الساحة الفنية ولكنى لا استطيع ان اتواصل بشكل دائم لأن الأسرة وظروف خاصة.