شكرا لقرائتكم خبر عن دير القديسة دميانة بالدقهلية يفتح أبوابه للزوار لمدة 3 أيام أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، في استقبال الزائرين للدير بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير أن زيارة الدير ستكون متاحة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، فيما لن يستقبل أي زائرين باقي الإسبوع.

وقال الأنبا ماركوس في بيان رسمى: «يعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس- بالدقهلية،أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام، الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ابتداءً من يوم الجمعة ‎19 ‏ فبراير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، ولن يستقبل الدير زائرين بقية أيام الأسبوع وعلى ابن الطاعة تحل البركة».

ويعد دير القديسة دميانة من الأماكن الدينية المميزة لدى الأقباط الأرثوذكس حيث يوجد جسد القديسة دميانة و40 عذراء داخل قبر الدير ويقبل على زيارته آلاف الأقباط سنويا للحصول على البركة.