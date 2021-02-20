شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الإسكندرية يشنون هجوما عنيفا ضد تامر أمين: «قصد الإهانة وبحث عن الترند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شّن أعضاء مجلس الشيوخ في الاسكندرية، هجوما عنيفا ضد الاعلامى تامر أمين، بعد تصريحات الأخيرة والتى اعتبروها إهانة للمرأة الصعيدية والتي قال فيها، «الريف في الصعيد في ناس بتخلف علشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».

وقال محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أن اعتذار الاعلامى غير مقبول شكلاً وموضوعاً، لان اهانة أهالى الصعيد أو أي بقعة في مصر خط أحمر: متستطرداً: «مينفعش يهين وبعدين يعتذر».

وأضاف لـ«المصري اليوم»،:«جميعنا من أصول ريفيه ونقدر ونعلم عاداتنا وتقاليدنا ولا نقبل بالإهانة لنسائنا قبل رجالنا، هذا كلام غير مسؤول من إعلامي قصد الإهانة وبحث عن الترند».

وأشار إلى أنه متضامن جدا مع كل من طالب من النواب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين.

وقال سامح صلاح الشيمي عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أن اهانة تامر أمين نال من المراة المصرية ككل وليست الصعيدية فقط ،مشيرا إلى أن «أمين» يجهل تاريخ صعيد مصر وعاداته وتقاليده الراسخة منذ آلاف السنين، متساءلاً: كيف يتجرأ الإعلامي على عائلات الصعيد ونسائهم على الهواء فهذة جرأة غير محسوبة تماما، بل وأنه تعمد الإهانة لهم وتغافل تماما دور المرأة القومي تجاه الدولة ودعمها الكامل لكافة قرارات الدولة ومشاركتها في جميع الأحداث والفعاليات في الفترة الأخيرة.

وطالب النائب بفرض عقوبة شديدة تتناسب مع حجم إهانته لصعيد مصر وعائلاته ومعاقبته أمام القضاء، مشيرا إلى أن مثل هذة التصريحات تثير الفتنة وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي في موضوعيته.

ودعا «الشيمى» أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام بالواقعة.