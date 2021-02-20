شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيوطية» تقدم بيانا عاجلا لوزير الإعلام ضد تامر أمين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بأسيوط، بيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن حديث الاعلامى تامر أمين عن سيدات الصعيد والتى أثارت غضب واسع بين أهالى الصعيد واعتبروه إهانة بالغة للسيدات.

وقالت «نشوى»، لـ«المصرى اليوم»، أن تصريحات «أمين»، أثارت غضب كبير وحالة استياء بسبب حديثه عن أهل الصعيد والريف، مشيدة بقرار هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامجه إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل.

وأكدت النائبة أن المرأة الصعيدية لا تمس، فهى تختلف عن أي امرأة أخرى وتحكمها العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الريفى، موجهة حديثها لـ تامر أمين قائلة: المرأة الصعيدية هي من أنجبت هدى شعراوى وجمال عبدالناصر وجلال الدين السيوطي وحافظ ابراهيم، وهى من انجبت الرموز وما ذكره الاعلامى هو مخالف لمدونة السلوك الاعلامى، مطالبة باتخاذ إجراءات تقويمية من شأنها حفظ استقرار الوطن وعدم إثارة الفتنة.

وأوضحت «نشوى»، أن الصعيد أنجب نائبات في المجالس النيابية واعلاميات وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسون وعلماء وخبراء ومعلمات، مستطردة: ألا تستحق المرأة التي تساعد أسرتها في أعباء الحياة أن يتم اهانتها بدلاً من تكريمها؟.

كان تامر أمين، قال في برنامجه أن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم.