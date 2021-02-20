شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 15 منطقة بالعريش اليوم (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة الكهرباء بشمال سيناء، اليوم السبت، بقطع التيار الكهربي عن 15 منطقة في مدينة العريش.

وقالت مصادر بالشركة، أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات متتالية من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا ، للصيانة الدورية في موزع الكهرباء بحي الزهور بالعريش.

أضافت المصادر، أنه سيتم قطع الكهرباء عن مناطق شارع البحر ، شارع القاهرة، شارع أسيوط ،أيو سمرة، السمران، الملالحة، الزهور، العباسي، الصفا، الصنديدي، صلاح الدين، الشيخ عيد، الفواخرية، الخزان، الدائري.

أشارت المصادر أنه سيتم اعادة التيار الكهربي فور الانتهاء من أعمال الصيانة المحددة.