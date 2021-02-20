شكرا لقرائتكم خبر عن توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط أرضي شرقي الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حي أول المنتزة بالإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث أي إصابات، فيما وقع هبوط أرضي بشارع مسجد سيدي بشر، شرق المحافظة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا من حي المنتزة أول بإستمرار رصد تداعيات موجة الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة وأسفر عن انهيارات جزئية بنطاق الحي.

ومن جانبها قالت المهندسة، جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة: أنه فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من عقار بشارع كستانيا دائرة الحى، تم التوجه إلى العنوان المذكور وتم إزالة الأجزاء المعلقة من العقار وتمثل خطورة داهمة، ووضع حواجز خشبية حرصًا على سلامة أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر.

وأضافت رئيس حى المنتزة أول، أنه ورد بلاغ من قسم شرطة المنتزه أول بحدوث هبوط أرضى بشارع مسجد سيدي بشر، وعلى الفور توجهت الحملة المكونة من ادارة إشغال الطريق وشرطة المرافق والكول الأمني ومهندسي الحي إلى الموقع.

وأوضحت، انه تم التعامل الفوري مع الهبوط وعمل حواجز خشبية والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور

توابع الطقس السيء.. انهيار جزئي بعقار وهبوط ارضى شرقي الإسكندرية- صور