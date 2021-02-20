شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يتوقع رصد 1.6 مليار دولار لتزويد بعض الدول النامية بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البنك الدولى يتوقع رصد 1.6 مليار دولار لتزويد بعض الدول النامية بلقاح كورونا.

يذكر البنك الدولي منح ما مجموعه 97.50 مليون دولار إلى أفغانستان مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك لدعم الأفغان المتضررين من الجفاف وجائحة كورونا (كوفيد -19) وتوفير الأمن الغذائي.

وكان البنك الدولى، قد صدق على منحتين بقيمة 85 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية كجزء من حزمة مالية قدرها 393 مليون دولار لدعم أفغانستان في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحسين الخدمات العامة وضمان مياه نظيفة للمواطنين.