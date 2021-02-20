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البنك الدولى يتوقع رصد 1.6 مليار دولار لتزويد بعض الدول النامية بلقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البنك الدولى يتوقع رصد 1.6 مليار دولار لتزويد بعض الدول النامية بلقاح كورونا.

يذكر  البنك الدولي منح ما مجموعه 97.50 مليون دولار إلى أفغانستان مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك لدعم الأفغان المتضررين من الجفاف وجائحة كورونا (كوفيد -19) وتوفير الأمن الغذائي.

وكان البنك الدولى، قد صدق على منحتين بقيمة 85 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية كجزء من حزمة مالية قدرها 393 مليون دولار لدعم أفغانستان في مكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحسين الخدمات العامة وضمان مياه نظيفة للمواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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