شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تكشف كيفية الوقاية من حرائق الدفايات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حادث مأساوى، لقى 3 أطفال مصرعهم داخل شقة سكنية بدوران الفلاحة فى منطقة المرج بسبب دفاية أدت لاشتعال النيران بمحتويات الشقة، وللحماية من هذه الحرائق، تناشد الإدارة العامة للحماية المدنية المواطنين بتوخى الحذر والحيطة أثناء استخدام الدفايات التى نتج عنه خلال الفترة الماضية وفاة العديد من الأشخاص، مؤكدة أنه يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها :