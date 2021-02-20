شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التأمين الصحى الشامل: لا مثيل للمنظومة فى العالم وهدفها الحماية من الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن نظام التأمين الصحى الشامل لا يوجد مثله على مستوى العالم وليس له سقف للإنفاق ويغطى كافة الأمراض وهدفه الأساسى الحماية من الفقر، مؤكدا أنه يجرى فحص شامل للمواطن وقت تسجيله في المنظومة وطبيب الأسرة يشخص 80% من الحالات المسجلة بالمنظومة.

وتابع صادق، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أن الجميع مسجل في منظومة التأمين الصحى الشامل، ولكن الأشخاص المفعليين هم من سيأتون إلى المستشفيات ويجرى عمل ملف صحى لهم.

وواصل مدير منظومة التأمين الصحى الشامل، أن المنظومة تسجل البيانات الطبية والدوائية للمريض إلكترونيا، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة من منظومة التأمين الصحى الشامل معتمدة من نظام الجودة، مضيفا أن المنظومة ستفعل بالكامل على مستوى الجمهورية خلال عشر سنوات.



وكان أكد الدكتور أحمد عاطف، منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نسبة الفحص في جنوب سيناء وصلت لـ 56%، كما تم تسجيل 84% من سكان المحافظة، وتم عمل 10 وحدات صحية لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمواطنين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "أوضاع المستشفيات فى جنوب سيناء، والبنية التحتية بها أصبحت ممتازة، حيث تم رفع كفاءة المنشآت الصحية الموجودة، لكى تطابق المعايير العالمية، ونحن نسير طبقا لمعايير هيئة الرقابة على الجودة، وهي تتطابق مع المعايير العالمية".

وتابع: "في الأقصر دخلنا بـ6 مستشفيات، ونسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل اقتربت من 80%".