شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى: تحفظنا على معدات بناء ونفذنا إزالة بناء على ارض زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إنه تم التحفظ على مواد ومعدات البناء والإزالة في المهد لحالات تعد بالبناء المخالف بزمام كفر ابجيج وكوم إدريجة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة لمراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء وضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأضاف بكري أن حملة تموينية رصدت عدة مخالفات خلال حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية لقرية أبوصير الملق بالتعاون مع الإدارة التموينية والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

واشار إلى أنه تم رفع المخلفات والإشغالات حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة أسفرت عن رفع 80 طن قمامة ومخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبوراضي كما تم رفع 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف إضافة إلى جمع 66 طنا من المخلفات المنزلية وتمهيد الطرق الترابية بقرى إنفسط والميمون وقمن العروس وإطواب وميدوم وأبوصير الملق، ومن ناحية أخرى تم المرور على المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي لمتابعة تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

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