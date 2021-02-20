شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، بينما يحتل فريق ماشستر يونايتد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي وثم فريق ليستر ثم تشيلسي ثم وست هام ثم يأتي نادي ليفربول فى المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي 2021.

الترتيب الفريق لعب عدد النقاط 1 مانشستر سيتي 24 56 2 مانشستر يونايتد 24 46 3 ليستر 24 46 4 تشيلسي 24 42 5 ويست هام 24 42 6 ليفربول 24 40 7 ايفرتون 23 37 8 استون فيلا 22 36 9 توتنهام هوتسبير 23 36 10 آرسنال 24 34 11 ليدز 24 33 12 ولفرهامبتون 25 31 13 ساوثهامتون 23 29 14 كريستال بالاس 24 29 15 برنلي 24 27 16 برايتون 24 26 17 نيوكاسل يونايتد 24 25 18 فولهام 24 19 19 وست بروميتش البيون 24 13 20 شيفيلد يونايتد 24 11

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز - صورة أرشيفية