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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، بينما يحتل فريق ماشستر يونايتد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي وثم فريق ليستر ثم ثم وست هام ثم يأتي نادي فى المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي 2021.

الترتيب

الفريق

لعب

عدد النقاط

1

مانشستر سيتي

24

56

2

مانشستر يونايتد

24

46

3

ليستر

24

46

4

تشيلسي

24

42

5

ويست هام

24

42

6

ليفربول

24

40

7

ايفرتون

23

37

8

استون فيلا

22

36

9

توتنهام هوتسبير

23

36

10

آرسنال

24

34

11

ليدز

24

33

12

ولفرهامبتون

25

31

13

ساوثهامتون

23

29

14

كريستال بالاس

24

29

15

برنلي

24

27

16

برايتون

24

26

17

نيوكاسل يونايتد

24

25

18

فولهام

24

19

19

وست بروميتش البيون

24

13

20

شيفيلد يونايتد

24

11

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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