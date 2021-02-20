شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثانى يهنئ بطريرك صربيا الجديد بعد انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، رسالة تهنئة إلى المطران بورفيريوس بطريرك صربيا الجديد بعد انتخابه مؤخرا.

وقال البابا ثيودروس الثاني في تهنئته، "صاحب الغبطة والبطريرك المقدس لصربيا، الحبيب في الرب يسوع المسيح، وأخانا وشريكنا في الخدمة، السيد المتروبوليت بورفيريوس، مع تقديرنا الأخوي لغبطتكم لاختياركم الإلهي الذي نال استحسانا كبيرا. خبر انتخابكم على عرش القديس سابا عبر شبه جزيرة البلقان ووصلت إلى أرض النيل وإلى سمعنا، جعلتنا نشعر بسعادة غامرة، إن الرئاسة الكنائسية ورجال الإكليروس في كنيسة مار مرقس يهتفون مستحق".

وتابع البطريرك:"إن انتخاب غبطتكم بالإجماع يشير إلى المشاعر السعيدة، حيث خلفت سلفك الذي راقد فى الرب اللامع والمحبوب البطريرك إيريناوس، بل بالأحرى صعدت عرشًا تاريخيًا للقديس سافا، الذى نتمنى بصدق بصلواته وبركاته أن يدعمك في عملك الجبار والشاق. نتمنى لك من صميم القلب أن تكون رئاستكم البطريركية لأعوام عديدة لمجد الله والشعب الصربي المحبوب، وأن يمدك الله بالصحة وطول العمر".