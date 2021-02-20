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التعليم تتيح خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب من الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب عبر إحدى المنصات الإلكترونية بداية من الأحد المقبل.

وأكد وزارة التربية والتعليم أنه فى ضوء اهتمامها بالطلاب وبالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني وقطاع التعليم العام والمديريات التعليمية عن المراجعات النهائية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام.

ويستطيع الطالب التواصل المباشر مع المعلم من خلال منصة البث المباشر ابتداء من يوم الأحد المقبل طبقا للجدول التالى.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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