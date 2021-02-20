شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب عبر إحدى المنصات الإلكترونية بداية من الأحد المقبل.

وأكد وزارة التربية والتعليم أنه فى ضوء اهتمامها بالطلاب وبالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني وقطاع التعليم العام والمديريات التعليمية عن المراجعات النهائية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام.

ويستطيع الطالب التواصل المباشر مع المعلم من خلال منصة البث المباشر ابتداء من يوم الأحد المقبل طبقا للجدول التالى.



























