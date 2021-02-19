شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جنازة أول قبطي حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت عصر اليوم، صلاة الجنازة في كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، على روح اللواء «نبيل لوقا بباوي»، أول قبطي يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية.

واعلنت أسرة الفقيد وفاته، صباح اليوم، وشغل «بباوي» عضوية مجلس الشوري سابقاً، وهو من مواليد محافظة قنا، وتخرج من كلية الشرطة كما أنه أول قبطي يحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.

ولدي الفقيد العديد من المؤلفات يوضح فيها حقيقة بعض الافتراءات على الإسلام.