شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي أسفل عقار قديم غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط أرضي، مساء اليوم الجمعة، أسفل عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة طابية صالح بحي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى انهيار أجزاء من العقار دون حدوث إصابات. فيما انتقل مسئولى الحى إلى موقع البلاغ بشكل عاجل لمعاينة العقار.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد وقوع هبوط أرضي بعقار في طابية صالح "كوم الملح" بمنطقة القباري، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب، إن العقار مكون أرضي وطابق علوي، مشيرة إلى أن طابية صالح تعد من المناطق العشوائية غير المخططة. وأضافت رئيس الحي، أن الهبوط الأرضي طبيعي ولا يوجد أي كسر بمواسير المرافق، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة المواطنين.

هبوط أرضي أسفل عقار قديم غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى - صور

هبوط أرضي أسفل عقار قديم غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى - صور

هبوط أرضي أسفل عقار قديم غرب الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى - صور