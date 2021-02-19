شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من دفن أنثى الحوت الأحدب التي عثر عليها بالبحر المتوسط بالقرب من غليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت لجنة معهد علوم البحار بالإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفر الشيخ، من دفن أنثى الحوت الأحدب داخل مزرعة غليون السمكية، بعد أخذ ذيل الأنثى لتحليله، للتعرف على نوعية أنثى الحوت، وسيتم استخراج الهيكل العظمي عقب تحلل جسد أنثى الحوت ليتم وضعه في معهد البحوث المائية.

كان اللواء جمال نور الدين تلقى تقريراً من جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، يفيد بواقعة العثور على أنثى حوت أحدب بشاطئ البحر المتوسط ما بين منطقتى البرلس ومطوبس بالقرب من مزرعة غليون السمكية.

وعلى الفور تم سحب أنثى الحوت داخل المزرعة السمكية ودفنها، بعد اتباع الإجراءات الصحية باستخدام الجير الحي ووضع طبقة رملية عليها.

وفي السياق ذاته، قال جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه قدم تقريراً لفهمي، بأن لجنة معهد علوم البحار بالإسكندرية أخذت ذيل أنثى الحوت لتحليلها، لبيان سبب الوفاة، وسيتم استخراج الهيكل عقب التحلل.

وكان رئيس مركز ومدينة مطوبس، جمال فهمي، والمحاسب نصر عبدالهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تلقا إخطاراً يفيد بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط بين البرلس ومطوبس، وتم سحب أنثى الحوت من قبل المتخصصين في معهد علوم البحار في الإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفر الشيخ، وتبين أن الحوت لأنثى طولها 12 متراً و60 سم ووزنها 12 طنا، وتم سحبها داخل مزرعة غليون السمكية، ليتم دفنها، بالطرق الصحية، ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها ثم وضع طبقة أخرى من الجير الحي، وتغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى‏، واتباع الطرق الصحية في عملية الدفن، ليتم استخراجها بعد تحلل بشكل كامل، لإيداع الهيكل في أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها العثور على حوت أحدب بسواحل البحر المتوسط، بعد حوت 2008، وهو من النوع الأبيض الضخم النادر، يصل طوله لـ18‏ مترًا ووزنه 24 طنًا تقريبًا، وارتفاعه مترين.

ومن المتوقع استخراج أنثى الحوت الأحدب بعد الدفن الصحي بعد حوالي 4 سنوات ليتم وضع الهيكل في أحد معاهد البحوث المائية على غرار حوت 2008.