شكرا لقرائتكم خبر عن كورس لتعليم لغة الإشارة المصرية للمتكلمين بـ«الأسقفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، كورس لتعليم لغة الإشارة المصرية للمتكلمين، في مارس المقبل.

وقال المطران منير حنا، رئيس إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، إن الورشة تتضمن ثلاثة مستويات يقدم فيها تعلم موضوعات مختلفة حسب كل مستوى على مثال الأسرة، البيت، الملابس، الغذاء، الوظائف والاوراق الرسمية، الدين، الوزارات والمؤسسات والاتحادات، التعليم، الصحة، الرياضة، الفنون والإعلام، الألوان، الأعياد والمناسبات، المتاحف، الاتجاهات والطرق والمواصلات والميادين، التجارة، الأعمال السياسية، القانون، الوقت، فصول السنة، المدن الإقليمية والعالمية، البيئة والطبيعة والحيوانات، الأفعال والأدوات والصفات، قواعد اللغة العربية، إشارات عامة، الأرقام، الكمبيوتر.

وأوضح أن مدة المستوى شهر بواقع يومين في الأسبوع على أن يقدم الكورس أونلاين من خلال برنامج زووم لمراعاة التباعد الاجتماعى نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد إذ يكون الإشتراك من خلال استمارة التسجيل الخاصة بوحدة الصم: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe2prjjmgG1EY.../viewform

وأضاف أنه يهدف هذا التدريب لمعرفة المتكلم ببيئة وحياة الشخص الأصم للمساعدة في دمجه في المجتمع بشكل طبيعى ومعرفة احتياجاته. وقال إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها الشؤون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣، وتعمل على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.