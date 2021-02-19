شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد ب،«المصري اليوم» بسبب ملف «العقارات المائلة في الإسكندرية قنبلة موقوتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس سامح صلاح الشيمى عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى جريدة المصرى اليوم، لتحريك المياه الراكدة بعد نشرها تحقيق «العقارات المائلة في الاسكندرية قنبلة موقوتة»، الأسبوع الماضى، مؤكداً أنه بفضلها في نشر التحقيق وفتح الملف الشائك وكشف النقاب عن العقارات المائلة والقديمة الايلة للسقوط بسبب عقار كوم الشقافة.

زف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بشرة سارة إلى اهالي العقار الذي تم إزالتها بالكامل اليوم الجمعة، بمنحهم 8 وحدات سكنية في مساكن بشائر الخير 3 في غيط العنب.

وقال «الشيمى»، أنه فور رفع المحافظ مذكرة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بأوضاع 8 أسر تهدم العقار الذي كانوا يقطنون فيه جاءت الاستجابة على الفور بتسكينهم في مساكن بشائر الخير.

وأشاد بالاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأهالي المتضررين من عقار كرموز المائل واعطى تعليمات مباشرة لمحافظ الاسكندرية بتوفير وحدات سكنيه بمدينة بشائر الخير مجهزه بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية ونقلهم إليها غداً السبت.

كان سامح الشيمى عضو مجلس الشيوخ شارك في تحقيق نشرته «المصرى اليوم» منذ أيام بشأن العقارات المائلة والقديمة الآيلة للسقوط واتخذت نموذجا عقار كرموز المائل.