شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية غدًا (ابحث عن منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات.

وأرجعت الشركة السبب إلى أعمال الصيانة، وقدمت اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشرة ظهرًا، هي:

- أبوقير «بجوار بنك مصر».

- المعمورة البلد «خلف مسجد السادات».

- دربالة «خلف مكتب الصحة».

- السيوف شماعة «خلف المطافي».

- جناكليس «شارعي أبوقير ومدرسة جناكليس التجارية».

- فيكتوريا «استراحة القنصلية – أمام قسم المنتزه».

- الإبراهيمية «شوارع عبدالمنعم سيد وسوهاج وإبراهيم شوقي».

- محطة الرمل «شارعي السلطان حسين وجعفر الصادق».

- نادي الصيد «مسبك أمون».