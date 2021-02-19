شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بالمراكز الشمالية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن ومراكز شمال الدقهلية، اليوم، انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، حيث شهدت مراكز منية النصر والجمالية والمنزلة والمطرية أمطار غزيرة وبرق ورعد وغرقت الشوارع بمياه الأمطار وتحولت إلى برك وأعاقت حركة المواطنين، كما توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت الأمطار فى انقطاع الكهرباء بعدد من القرى بتلك المراكز نتيجة للطقس السيئ، ووجهت شركة الكهرباء تحذيرات للمواطنين بعدم ملامسة أعمدة الكهرباء احترازيا من إحتمالية وجود ماس كهربائى. وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية حالة الطوارىء القصوى لتصريف المياه بشبكات الصرف.

وكانت محافظة الدقهلية تعرضت لموجه من الطقس السيىء خلال يومى الثلاثاء والأربعاء انخفضت خلالها درجات الحرارة لدرجة الصقيع.