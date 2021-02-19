شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التطوير.. الوحدة الصحية في فرشوط «من غير دكتور».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديحة أحمد، ممرضة بالوحدة الصحية بمركز فرشوط، إنه تم ترميم الوحدة الصحية على أكمل وجه، لأنها كانت تحتاج سباكة وكهرباء.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، «الأمور كويسة ولكن نحتاج لدكتور أو أكتر كي تعمل الوحدة الصحية بعد تطويرها وتأهيلها».

وأضافت: «حاسين أننا مش بندي الشغل اللازم نديه للمكان، لأنه مفيش دكتور معانا، وكل اللي بنقدمه تطعيم أطفال وخدمات تنظيم الأسرة»، مردفة: «الناس كلها مبسوطة من التطوير الذي حدث بسبب مبادرة حياة كريمة لكنهم يحتاجون المزيد».